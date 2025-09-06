Ghilardi alla scoperta dei piatti tipici di Roma durante la sosta – FOTO

Giorni alla scoperta della Capitale per Daniele Ghilardi, neo-acquisto giallorosso che non è stato convocato in Under 21 ed è rimasto ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini. Un'occasione per il difensore ex Verona di ambientarsi ancora di più nella sua nuova città. Uno dei passi fondamentali in tal senso è assaggiare i piatti tipici di Roma, come carbonara e amatriciana, e il classe 2003 non è venuto meno di fronte a questo dovere. Nello stesso locale dove Ghilardi si è recato ieri sera, una settimana fa, era andato anche il tecnico Gasperini, come testimoniato dai canali social del noto ristorante.