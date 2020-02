Roma-Gent, i convocati di Fonseca: assenti Diawara e Cetin – FOTO

Tutto pronto per Roma-Gent. Sono arrivati infatti anche i convocati della squadra giallorossa, con la società che ha annunciato tramite i propri canali la lista ufficiale. Non figurano tra i disponibili né Diawara – che avrebbe comunque saltato la sfida per squalifica – né il turco Mert Cetin, con quest’ultimo in dubbio fino alla fine. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Spinazzola, Santon, Mancini, Smalling, Fazio, Kolarov.

Centrocampisti: Cristante, Veretout, Pellegrini, Villar.

Attaccanti: Mkhitayran, Dzeko, Kluivert, Under, Perotti, Kalinic, Perez.