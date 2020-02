Roma-Gent, Spinazzola direttamente negli spogliatoi dopo il cambio con Santon

Al 69′ il primo cambio richiesto da Fonseca: fuori Spinazzola, dentro Santon. Il numero 37 della Roma non si è reso protagonista nel ritorno in Europa League dei giallorossi: una prestazione opaca che ha decretato la sua sostituzione. Appena lasciato il rettangolo di gioco, Spinazzola è andato direttamente negli spogliatoi invece di fermarsi come di consueto in panchina per assistere alla fine del match. Resta da capire dunque se il cambio sia stato dettato da problemi fisici o meno.