Dall’urna di Nyon esce il Gent. Poteva andare indubbiamente peggio visti i pericoli che riservava la prima fascia. La Roma adesso giocherà il primo sedicesimo di finale all’Olimpico il 20 febbraio 2020 e già oggi è scattata la fase di prelazione per acquistare i primi biglietti per la sfida. Come fa sapere il club giallorosso sono anche già in vendita i tagliandi per l’area Premium dello stadio.