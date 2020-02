Roma-Gent, le probabili formazioni: ci sono Kolarov e Cristante, davanti Carles Perez – LIVE

L’Europa League come ancora di salvezza. La Roma torna nella competizione europea per l’andata dei sedicesimi di finale: di fronte c’è il Gent, club belga che ha vinto il proprio girone di qualificazione. Fonseca vuole mettersi alle spalle il pessimo inizio di 2020 e rilanciare le ambizioni della sua squadra, che in campionato è quinta a sei punti dall’Atalanta. Per farlo punta tutto sulla Coppa: in campo Pau Lopez con Santon e Kolarov terzini e la coppia Mancini-Smalling al centro. In mediana i rientranti Veretout e Cristante, sulla trequarti Lorenzo Pellegrini affiancato da Carles Perez (all’esordio dal 1′) e Henrikh Mkhitaryan. Davanti intoccabile Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

A disp.: Cardinali, Fuzato, Spinazzola, Fazio, Villar, Kluivert, Under, Perotti, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Gent (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus, Odjidja-Ofoe; Depoitre, David.

A disp.: Coosemans, Martin, Castro-Montes, Godeau, Asare, Dejaegere, Chakvetadze, Marreh, Kvilitaia, Niangbo.

All.: Jess Thorup.

Arbitro: Kobakov

Assistenti: Margaritov – Valkov

IV Uomo: Stoyanov

Var: Kamphuis

AVar: Nijhuls