Roma-Gent, info biglietti: domani inizia la fase di prelazione

La Roma ha comunicato tutte le informazioni utili per acquistare il biglietto per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Gent, in programma il prossimo 20 febbraio allo stadio Olimpico. Come riporta la società giallorossa sul proprio sito ufficiale, da martedì 17 dicembre inizierà la fase di prelazione per tutti gli abbonati Europa League 2019-20, mentre la vendita libera partirà da giovedì 19. Il prezzo delle curve sarà di 25 euro, mentre per i distinti 35. Ecco il comunicato del club giallorosso:

“L’AS Roma rende note fasi e modalità di vendita dei biglietti per Roma-Gent, sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

L’incontro si giocherà all’Olimpico giovedì 20 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Per chi ha acquistato i biglietti per tutte le tre trasferte del girone di Europa League, il biglietto per Roma-Gent sarà in omaggio. Clicca qui per i dettagli dell’iniziativa.

La fase di prelazione riservata agli abbonati Europa League 2019-20 inizierà alle ore 12:00 di martedì 17 dicembre e terminerà alle 11:59 di giovedì 19 dicembre.

La vendita libera partirà alle 12:00 di giovedì 19 dicembre.

PRELAZIONE ABBONATI EUROPA LEAGUE 19/20

Gli abbonati UEL 19/20 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto di abbonamento, a partire dalle ore 12.00 di martedì 17 fino alle ore 11.59 di giovedì 19 dicembre , usufruendo di uno sconto del 20% rispetto al prezzo intero applicato in vendita libera. Lo sconto non è cumulabile con le riduzioni standard Under 14, Junior Club e Famiglia.

Per esercitare la prelazione online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR o il numero dell’abbonamento e la data di nascita. Presso i punti vendita dovrà essere esibito l’abbonamento stesso (codice PNR o tessera stampata) ed un valido documento d’identità.

Non sarà possibile esercitare la prelazione online per gli abbonamenti famiglia.

PROMO ABBONATI STAGIONE 2019/20

Gli abbonati AS Roma per la Serie A 19/20 e gli abbonati UEL 19/20 che non hanno confermato il proprio posto in prelazione , a partire dalle ore 12.00 di giovedì 19 dicembre e fino alle ore 18.00 di lunedì 27 gennaio 2020, potranno usufruire di uno sconto del 20% rispetto al prezzo intero su tutti i posti disponibili.

Lo sconto non è cumulabile con le riduzioni standard Under 14, Junior Club e Famiglia.

Ogni codice abbonamento conferisce il diritto all’acquisto di un solo biglietto a prezzo scontato. La Promo sarà disponibile su tutti i canali di vendita di AS Roma.

Per l’acquisto online sarà sufficiente selezionare la tariffa scontata nella scheda anagrafica e validarla inserendo il proprio codice abbonamento (PNR o numero tessera stampata) prima di procedere al pagamento.

RIDUZIONI TRIBUNA TEVERE

Under 14: sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006.

Junior Club: sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002).

Pacchetto Famiglia: tariffe speciali dedicate alle famiglie. Sconto del 30% per l’adulto e 40% per l’Under 14. Il pacchetto minimo prevede l’acquisto contestuale di almeno 2 biglietti (pacchetto minimo obbligatorio 1 Adulto + 1 Under 14).

ALTRE RIDUZIONI

Ridotto Disabili o Invalidi 100% con accompagnatore: questa tipologia di biglietti è acquistabile esclusivamente presso gli AS Roma Store e il Call Center AS Roma. (28€ ABBONATI – 35€ NON ABBONATI)”.