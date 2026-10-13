Un'altra trasferta chiusa, questa volta il divieto è per i tifosi del Genoa residenti in Liguria che non potranno acquistare i biglietti per la sfida di sabato sera all'Olimpico contro la Roma. Per il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (condivise dal Questore di Roma), la sfida presenta "elevati profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie sfociata, in precedenti incontri, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché le ulteriori criticità dovute alla concomitanza con l’incontro di basket 'BC Roma Basket-Umana Venezia Basket' a causa della presenza a Roma dei tifosi lagunari, contigui a gruppi ultras della squadra di calcio del Venezia che hanno pessimi rapporti con i tifosi genoani, ed alla rivalità dei tifosi del Genoa con quelli della Lazio i quali, vista la presenza nella Capitale dei liguri, potrebbero cogliere l’occasione per il compimento di azioni ritorsive". Il club giallorosso avrà la possibilità di aprire anche il Distinto Nord Ovest per i tifosi della Roma.