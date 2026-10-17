Daniele De Rossi sarà sempre un pezzo importante della storia giallorossa e, così come El Shaarawy - che torna per la prima volta all'Olimpico da avversario -, è stato accolto dall'ovazione di tutto lo stadio a pochi minuti dall'inizio di Roma-Genoa. Tanti applausi e qualche coro soprattutto per l'attuale allenatore dei rossoblù durante la lettura delle formazioni da parte dello speaker. Stephan, che a maggio segnò un gol fondamentale per la Champions, tornerà a essere un avversario dei giallorossi e partirà anche dal 1'.