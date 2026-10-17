Tanti applausi e qualche coro soprattutto per l'attuale tecnico dei rossoblù
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Daniele De Rossi sarà sempre un pezzo importante della storia giallorossa e, così come El Shaarawy - che torna per la prima volta all'Olimpico da avversario -, è stato accolto dall'ovazione di tutto lo stadio a pochi minuti dall'inizio di Roma-Genoa. Tanti applausi e qualche coro soprattutto per l'attuale allenatore dei rossoblù durante la lettura delle formazioni da parte dello speaker. Stephan, che a maggio segnò un gol fondamentale per la Champions, tornerà a essere un avversario dei giallorossi e partirà anche dal 1'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite in Diretta
Cronaca Roma-Genoa LIVE 0-0: inizia il match dell'Olimpico
News AS Roma
D'Amico: "La rosa ha bisogno di un altro step. Dobbiamo aggiungere qualcosa con il mercato"
News AS Roma
Mora: "Autostima molto alta dopo il Real. Una partita non cambia nulla"
News AS Roma
El Shaarawy: "Di Roma mi rimangono tantissime emozioni. In campo però darò tutto"
News AS Roma
Emergenza Roma, da Camara a Di Nunzio: chi sono i baby convocati da Gasperini col Genoa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti