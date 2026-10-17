Tanti applausi e qualche coro soprattutto per l'attuale tecnico dei rossoblù

Redazione
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Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile

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Daniele De Rossi sarà sempre un pezzo importante della storia giallorossa e, così come El Shaarawy - che torna per la prima volta all'Olimpico da avversario -, è stato accolto dall'ovazione di tutto lo stadio a pochi minuti dall'inizio di Roma-Genoa. Tanti applausi e qualche coro soprattutto per l'attuale allenatore dei rossoblù durante la lettura delle formazioni da parte dello speaker. Stephan, che a maggio segnò un gol fondamentale per la Champions, tornerà a essere un avversario dei giallorossi e partirà anche dal 1'.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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