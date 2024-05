Roma-Genoa, ovazione dell’Olimpico per Strootman: a fine partita va sotto la Sud

I tifosi della Roma non hanno dimenticato i 5 anni in giallorosso di Kevin Strootman. L'olandese torna oggi da avversario con la maglia del Genoa ma durante il riscaldamento è stato travolto dall'affetto dello stadio Olimpico. Lo speaker ha annunciato il suo nome e dagli spalti si sono alzati cori e applausi per lui. L'ex Marsiglia qualche giorno fa aveva parlato della sua emozione nel tornare nella Capitale. Strootman dopo l'ovazione dei suoi ex tifosi ha ringraziato tutti salutando i romanisti. Non sarà una gara come un'altra per lui. A fine partita poi è andato sotto la Curva Sud e ha abbracciato Daniele De Rossi.