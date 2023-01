Coppa Italia, multa di 8 mila euro alla Roma per cori di discriminazione territoriale

Nessun provvedimento per Nicolò Zaniolo colpevole tra fine primo e secondo tempo di aver pronunciato una bestemmia in faccia all'arbitro all'interno del tunnel degli spogliatoi

Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite della prima tornata degli ottavi di finale della Coppa Italia, ha inflitto 8 mila euro di multa alla Roma, per "avere suoi sostenitori, al 22' st, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale". Nessun provvedimento, invece, per Nicolò Zaniolo colpevole tra fine primo e secondo tempo di aver pronunciato una bestemmia in faccia all'arbitro all'interno del tunnel degli spogliatoi.