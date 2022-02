Roma-Genoa, l’Olimpico ricorda Monica Vitti

Lo stadio ha commemorato con un lungo applauso l'attrice scomparsa il 2 febbraio scorso

Nel prepartita di Roma-Genoa, sui maxi schermi dello stadio Olimpico è apparsa l'immagine dell'attrice Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio scorso in seguito a una lunga malattia. Immancabile l'applauso di commemorazione da parte del pubblico. Oggi si svolgeranno i funerali presso la chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. Simbolo del cinema italiano, apprezzata in tutto il mondo per il suo talento e il carisma inconfondibile, e della città di Roma insieme ad Alberto Sordi con cui ha dato vita ha tante pellicole indimenticabili.