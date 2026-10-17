La Roma ritrova il suo passato. Dopo Mourinho, in pochi giorni arriva all’Olimpico De Rossi. Un altro ritorno atteso, anche se DDR è già stato omaggiato la passata stagione. Stasera il disco non cambierà. Ma ci sarà un po’ più di freddezza, soprattutto perché i tifosi saranno concentrati a stare vicino a una squadra incerottata dopo il ko con il Real. Gasp è in emergenza: potrà contare solo su 16 giocatori, 11 in campo e 5 cambi. In attacco i dubbi sono pochi: ci saranno Castro, Mora e Soulé. Qualche novità in difesa, dove scalpita Balerdi. Lulli dovrebbe prendere il posto di Molina, tra i peggiori contro i blancos.

Roma-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani

(3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Gollini; Hermoso, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Gollini; Hermoso, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro

IL TEMPO (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro

LA REPUBBLICA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Castro