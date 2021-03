Roma-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani: Mkhitaryan insidia Mayoral

Quattro giorni dopo la vittoria sulla Fiorentina è già tempo di un’altra sfida per la Roma di Paulo Fonseca. All’Olimpico arriva il Genoa (fischio d’inizio ore 12.30), rilanciato dalla cura Ballardini ma senza successi da quattro partite. Pochi dubbi di formazione in casa giallorossa: davanti a Pau Lopez, la difesa è quella con Mancini, Cristante e Smalling, al rientro tra i titolari. Villar-Diawara coppia centrale, Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. In avanti il tridente formato da Pedro, Pellegrini e Borja Mayoral. Si scaldano Mkhitaryan ed El Shaarawy, che insidiano rispettivamente Mayoral e Villar (in mediana scalerebbe Pellegrini).

Roma-Genoa, le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Mkhitaryan

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral