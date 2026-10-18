A centrocampo bene la coppia De Roon-Pisilli, non brilla Mora al contrario di Soulé che illumina la serata
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
La Roma si scrolla di dosso la sconfitta (immeritata) contro il Real Madrid vincendo 2-0 contro il Genoa di De Rossi. Dopo un primo tempo a marce basse, la risolve nel secondo grazie al primo gol meraviglioso di Castro con un pallonetto alla Totti. Dopo pochi minuti spazio anche per il primo gol tra i professionisti di Lulli che corona un'altra prestazione propositiva e attenta. Ndicka professore: non sbaglia nulla come al solito. Koulierakis non convince tutti, così come Rensch spesso troppo impreciso. A centrocampo bene la coppia De Roon-Pisilli, non brilla Mora al contrario di Soulé che illumina la serata. Ecco tutti i voti dei quotidiani:
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6,5, Ndicka 6,5, Koulierakis 5,5 (63' Hermoso 6); Lulli 7 (77' Wesley 6), de Roon 6, Pisilli 5,5 (87' Di Nunzio sv), Rensch 5,5 (87' Ghilardi sv); Soulé 6,5, Mora 6 (63' Pellegrini 6); Castro 6,5. All: Gasperini 6,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Gollini 6,5; Balerdi 6,5, Ndicka 7, Koulierakis 6 (63' Hermoso 6); Lulli 7,5 (77' Wesley 6), de Roon 6,5, Pisilli 6 (87' Di Nunzio sv), Rensch 6 (87' Ghilardi sv); Soulé 7,5, Mora 6,5 (63' Pellegrini 6); Castro 8. All: Gasperini 7,5.
IL MESSAGGERO
Roma (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6, Ndicka 6,5, Koulierakis 5,5 (63' Hermoso 6,5); Lulli 7 (77' Wesley 6), de Roon 6, Pisilli 6 (87' Di Nunzio sv), Rensch 5,5 (87' Ghilardi sv); Soulé 6,5, Mora 6 (63' Pellegrini 6); Castro 7. All: Gasperini 6,5.
LA REPUBBLICA
Roma (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6,5, Ndicka 7, Koulierakis 6 (63' Hermoso 6); Lulli 7 (77' Wesley 6), de Roon 6,5, Pisilli 7 (87' Di Nunzio sv), Rensch 6 (87' Ghilardi sv); Soulé 7, Mora 6 (63' Pellegrini 6); Castro 7,5. All: Gasperini 7.
IL CORRIERE DELLA SERA
Roma (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6,5, Ndicka 7, Koulierakis 6 (63' Hermoso 6); Lulli 7 (77' Wesley 6), de Roon 6,5, Pisilli 7 (87' Di Nunzio sv), Rensch 6 (87' Ghilardi sv); Soulé 7, Mora 6 (63' Pellegrini 6); Castro 7,5. All: Gasperini 7.
IL TEMPO
Roma (3-4-2-1): Gollini 6; Balerdi 6,5, Ndicka 6,5, Koulierakis 6 (63' Hermoso 6); Lulli 7 (77' Wesley 6), de Roon 6, Pisilli 6 (87' Di Nunzio sv), Rensch 6,5 (87' Ghilardi sv); Soulé 7, Mora 6 (63' Pellegrini 6,5); Castro 7. All: Gasperini 7.
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