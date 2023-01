Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Dybala accende la luce, bene Matic e Bove

In difesa Ibanez offre un'altra prestazione di livello dopo quella di San Siro contro il Milan

La Roma vince 1-0 contro il Genoa e vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Il gol decisivo è quello di Dybala. Il primo tempo finisce 0-0 e nella ripresa Mourinho decide di mandare in campo la Joya. Al minuto 64 si accende la luce all'Olimpico. Paulo salta un paio di avversari, entra in area di rigore e scaglia un sinistro potente alle spalle del portiere genoano. Matic e Bove tengono molto bene il centrocampo. In difesa Ibanez offre un'altra prestazione di livello dopo quella di San Siro.