La Roma è pronta a rialzare la testa. Oggi arriva il Genoa di De Rossi. E l'obiettivo è uno soltanto: vincere. Gasp non vuole altri blackout e una vittoria stasera potrebbe ridare morale ad un ambiente ancora scosso dalla sconfitta contro il Real. Il match è in programma oggi alle 20.45. Il club ha diramato tutte le info per i tifosi. "I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli. Dalle 18:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra". Mentre per i biglietti: "Biglietti e abbonamenti sono disponibili esclusivamente in formato digitale. Prima di arrivare allo Stadio Olimpico, verifica di avere il tuo titolo correttamente disponibile sullo smartphone: Abbonamento: disponibile esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto” Biglietto: disponibile tramite l’app “Il Mio Posto” oppure può essere aggiunto al Wallet del proprio smartphone iOS o Android. Per i biglietti caricati sul Wallet è inoltre possibile accedere ai tornelli utilizzando la tecnologia NFC, semplicemente avvicinando lo smartphone al lettore Attenzione: gli screenshot di biglietti e abbonamenti non sono validi per l’accesso allo stadio. Assicurati quindi di avere il titolo correttamente disponibile sul tuo dispositivo prima di raggiungere i tornelli."

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