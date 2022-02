Roma-Genoa, le formazioni ufficiali di Mourinho e Blessin

I giallorossi scenderanno in campo con la stessa formazione vista a Empoli, ancora fuori Veretout

Tutto pronto per il ritorno della Serie A. All'Olimpico tornano in campo Roma e Genoa, entrambe con qualcosa da dimostrare. I giallorossi devono vincere per consolidare i passi avanti fatti e mettere in tasca 9 punti consecutivi. I grifoni invece devono imporsi sulle dirette concorrenti alla corsa salvezza. Mourinho non cambia nulla rispetto ad Empoli: Rui Patricio difenderà i pali con l'aiuto del terzetto composto da Mancini, Ibanez e Smalling. Ancora panchina per Veretout, sostituito da Sergio Oliveira che farà coppia con Cristante. La coppia ormai collaudata di Zaniolo e Abraham sarà sorretta da Mkhitaryan nel ruolo di trequartista al posto di Pellegrini, fermo ai box. Blessin invece schiera un 4-3-3 simile a quello visto contro l'Udinese. Bani scenderà in campo al posto di Ostigard mentre la mediana sarà compsta da Badelj, Sturaro e Portanova. Il tridente offensivo vede Ekuban e Yeboah ai lati con l'ex destro punta centrale.