Roma-Genoa, le formazioni ufficiali di De Rossi e Gilardino

Ultima stagionale all'Olimpico per la Roma di De Rossi che deve tornare a vincere per blindare il sesto posto in classifica e mantenere viva l'ultima speranza per la qualificazione in Champions League. Dybala non è ancora al meglio e al suo posto gioca Baldanzi. Con l'ex Empoli sulla trequarti c'è Pellegrini. Lukaku unica punta.