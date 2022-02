Roma-Genoa, la centesima panchina in Serie A di Mourinho

Il tecnico portoghese taglia il traguardo e potrebbe anche eguagliare il record di vittorie di Antonio Conte

Contro il Genoa, José Mourinho ha tagliato un importantissimo traguardo: cento partite in Serie A. Dettaglio che non è sfuggito, ovviamente, neanche alla Roma che, durante l'anticipo delle 15 allo stadio Olimpico, ha voluto omaggiare il tecnico portoghese con un post sui social con tanto di tripla foto dello Special One. Come ricordava oggi la Gazzetta dello sport, se dovesse arrivare una vittoria contro la squadra di Alexander Blessin, Mou eguaglierebbe anche il record di Antonio Conte di vittorie ottenute, in queste 100 partite alla guida di una squadra del nostro massimo campionato, arrivando a 62 vittorie. Al momento, può contarne 61 (49 alla guida dei nerazzurri), 21 pareggi (solo due con la Roma) e 17 sconfitte (otto arrivate nelle stagioni 2008-2009, 2009-2010).