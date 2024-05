Roma-Genoa, la moviola: espulso Paredes per proteste, ammonito Lukaku

News as roma: tutte le notizie

Episodi dubbi, cartellini, espulsioni e casi VAR della sfida dell'Olimpico

Redazione 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 22:24)

La Roma all'Olimpico gioca l'ultima partita casalinga della stagione contro il Genoa per continuare a sperare in una difficile qualificazione alla Champions League. Il match di stasera è diretto da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Con lui ben nove vittorie su dieci precedenti. A coadiuvarlo ci sono Dei Giudici e Moro come assistenti, mentre Cosso è il IV Uomo. Al Var c'è Paterna, insieme a Pairetto nel ruolo di Avar.

Roma-Genoa, la moviola: — 80' - Ammonito Lukaku per eccessiva esultanza: il belga segna e si toglie la maglia, giallo per lui. L'attaccante giallorosso era diffidato e salterà l'ultima gara di campionato.

76' - Proteste della Roma per un rigore: il pallone carambola sul fianco di Vasquez e non sul braccio come indicato dai giocatori giallorossi, non c'è nulla.

73' - Rosso per Paredes: clamorosa decisione di Manganiello che estrae il cartellino nei confronti dell'argentino per eccessive proteste a causa di un contrasto sul giallorosso non giudicato falloso dal direttore di gara.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.