Roma-Genoa, in vendita anche il settore Distinti Nord-Ovest per i tifosi giallorossi

È previsto l’ennesimo sold-out della stagione, che sarà anche l’occasione per salutare e rendere omaggio al ritorno - da avversario - di De Rossi
Redazione

L’ultima partita del 2025 allo Stadio Olimpico si preannuncia tutta da vivere in giallorosso. Lunedì 29 dicembre, in occasione di Roma-Genoa, anche il settore Distinti Nord-Ovest, normalmente riservato alla tifoseria ospite, sarà aperto ai tifosi romanisti. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12 di mercoledì 24 dicembre, con esclusione dei residenti nella Regione Liguria. È previsto l’ennesimo sold-out della stagione, occasione speciale anche per salutare e rendere omaggio al ritorno di una leggenda giallorossa: Daniele De Rossi.

