Roma-Genoa non è una partita per pochi intimi, come nessuna all'Olimpico, né tantomeno per deboli di cuore. Sono tantissime, infatti, le storie che si intrecciano sul rettangolo verde questa sera. Dai doppi ex in panchina, Gasperini e De Rossi, agli ex di campo come El Shaarawy e Baldanzi. E anche Ultimo, all'anagrafe Niccolò Morriconi, non ha voluto perdersi uno spettacolo del genere. Il cantante romano e romanista sta assistendo alla sfida dal cuore del tifo giallorosso, la Curva Sud. Ultimo e De Rossi, inoltre, sono legati da un profondo rapporto di amicizia. Nel maggio 2019, in occasione del suo addio come giocatore alla Roma, DDR ha regalato la sua ultima maglia con il numero 16 proprio a Niccolò, scatenando la commozione del cantautore romano. Durante un concerto al Palalottomatica in quei giorni, inoltre, Ultimo aveva dedicato a De Rossi la canzone "Buon Viaggio" , celebrandolo come grande uomo e capitano. I due, infine, sono stati immortalati spesso insieme in vari momenti a Roma e anche all'estero.