Roma-Genoa, il sold out è da record assoluto: battuto il precedente col Feyenoord

È un Olimpico gremito quello che ospita l'ultima gara casalinga stagionale della Roma contro il Genoa di Gilardino. Il sold out di questa sera è da record assoluto: con 67.334 spettatori viene battuto il precedente record stabilito in occasione di Roma-Feyenoord, gara valida per i playoff di Europa League di quest'anno. In quella circostanza i tifosi presenti sugli spalti erano 67.293. Un nuovo primato, dunque, da quando è stato effettuato l'ultimo restyling dell'Olimpico che testimonia l'immenso amore che il popolo giallorosso regala alla sua squadra. C'è un clima da brividi per l'ultimo saluto alla squadra dopo una stagione intensa.