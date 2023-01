Roma-Genoa, i convocati di Gilardino: torna Semper. Prima per Criscito

Tutto pronto per Roma-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia con lo Stadio Olimpico vicinissimo al tutto esaurito. In questi minuti i rossoblù hanno diramato sul proprio sito ufficiale i 23 convocati del tecnico Alberto Gilardino: Semper torna disponibile, prima chiamata per Criscito e Matturro. Out invece Pajac, Ekuban, Hefti, Yeboah, Portanova e Touré. Ecco la lista completa: