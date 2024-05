Roma-Genoa, espulso Paredes: doppio giallo nel giro di pochi secondi. Cosa è successo

La Roma è rimasta in 10 uomini al 72' del secondo tempo nel match contro il Genoa. Manganiello ha tirato fuori dal taschino due cartellini gialli nel giro di pochi secondi a Leandro Paredes. Il motivo? L'argentino aveva subito fallo al limite dell'area di rigore, ma il direttore di gara non ha fischiato il fallo e ha ammonito il 16 per proteste. Le lamentele dell'ex Juventus non sono terminate e l'arbitro ha estratto di nuovo il giallo che è costata l'espulsione al giocatore della Roma. Manganiello ha poi detto: "Avese sentito tutti...". Un chiaro riferimento alle parole pronunciate da Paredes. De Rossi ha protestato molto in panchina per la decisione del direttore di gara. Per Leandro la stagione finisce in anticipo: salterà la trasferta di Empoli che è l'ultima gara della Serie A.