Roma-Genoa, Dybala gol ed esultanza col cappellino nero: ecco perché

Paulo Dybala è stato l'uomo della provvidenza, tanto per cambiare. Super gol al 65' e Roma in vantaggio col Genoa in una partita che rischiava di complicarsi. L'argentino torna al gol, il primo da campione del mondo, e poi si lascia andare a un'esultanza decisamente curiosa. La Joya infatti indossa un cappellino nero con la visiera e fa la sua proverbiale 'Dybala mask'. Il motivo è per l'amicizia con Bizarrap, rapper argentino molto famoso e che in queste ore è sulla bocca di tutti per l'uscita di una canzone insieme a Shakira, che per tanti è dedicata a Piqué. Bizarrap - insieme a Duki - alcuni giorni fa ha realizzato un brano per celebrare la vittoria dell'Argentina al Mondiale dal titolo '3 Estrellas en el Conjunto', ovvero '3 stelle in squadra'. E nel videoclip il rapper indossa proprio quel cappellino nero con visiera, con scritto Bizarrap sulla fronte, proprio come quello di Dybala. I due sono amici e tra l'altro hanno trascorso insieme (c'era anche il tennista Diego Scwhartzman), giocando a carte, la sera prima del ritorno a Roma di Paulo il 29 dicembre.