Roma-Genoa di Coppa Italia: definite data e orari

La Lega Serie A ha comunicato gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno in gara secca e che vedranno la Roma di Mourinho affrontare il Genoa di Strootman dopo l'eliminazione della Spal allenata da Daniele De Rossi. La Roma scenderà in campo, all’Olimpico, giovedì 12 gennaio alle 21 contro i rossoblu che si trovano attualmente al comando della serie B insieme al Frosinone. La vincente affronterà, sempre in gara secca, la vincente tra Napoli e Cremonese.