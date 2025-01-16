Domani sera la Roma tornerà all'Olimpico per la sfida contro il Genoa (che in questo momento è a -1 dai giallorossi. Pochi istanti fa l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A. Ad arbitrare il match dell'Olimpico sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, mentre gli assistenti saranno Baccini e Bahri, con Rapuano IV uomo. Al Var ci sarà Di Bello con Camplone Avar. Per il fischietto di Udine il precedente con i giallorossi è uno solo e risale allo scorso 25 agosto nella sfida persa 1-2 contro l'Empoli all'Olimpico.