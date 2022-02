Damiano dei Maneskin tifoso scatenato all’Olimpico per Roma-Genoa

Il cantante del gruppo rock del momento, grande tifoso giallorosso, è in tribuna davanti a Totti per vedere la sua squadra

Damiano David, frontman dei Maneskin, il gruppo rock più in voga del momento in Italia - e non solo -, non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Romano e romanista, il cantante oggi è presente allo stadio per vedere la squadra di José Mourinho contro il Genoa. Posto d’onore per lui, che si godrà lo spettacolo dell’anticipo dello stadio Olimpico seduto di fronte a Francesco Totti. Dalle telecamere e dai fotografi è stato immortalato con la sciarpa mentre cantava l'inno a squarciagola e poi un po' infastidito dopo la prima mezz'ora deludente della Roma.