Risale alla sfida tra Roma e Sassuolo la notizia della nuova partnership tra il club e “Generation Amazing“, organizzazione benefica del Qatar attiva nell’assistenza ai bambini e ai rifugiati. Oggi, come reso noto dalla società con un video su Twitter, per celebrare la nuova sponsorizzazione è andata in scena una partita speciale che ha visto protagonisti 50 bambini delle scuole calcio giallorosse contro Vincent Candela, Simone Perrotta e Alessio Scarchilli.