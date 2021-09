Roma, Fuzato operato al setto nasale ma ora è a disposizione

Piccola disavventura per il portiere della Roma

Piccola disavventura per Daniel Fuzato. La scorsa settimana il portiere brasiliano ha subito un brutto colpo in allenamento, un calcio fortuito che gli è costato una frattura nasale. Il giocatore giovedì si è sottoposto a un intervento per la riduzione di questa frattura nasale, saltando sostanzialmente solo l’allenamento previsto quel giorno, visto che Mourinho ha poi concesso il weekend libero alla squadra prima della ripresa di ieri. Dove Fuzato si è fatto trovare pronto, già tornato a disposizione di José Mourinho.