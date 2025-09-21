Roma, l’ironia dei tifosi giallorossi. Spuntano gli striscioni pro Lotito

Poche ore al derby della Capitale e i tifosi della Roma hanno già iniziato ad arrivare nei pressi dello stadio Olimpico. Fuori i cancelli in queste ore sono apparsi diversi striscioni ironici con scritto “Lotito resisti”. Più tardi ne è comparso un altro con la scritta "Pescatori dal 1900", un’espressione ironica che allude alla presenza molto numerosa dei cosiddetti “cappelli da pescatore” tra i tifosi laziali. Primi sfottò tra tifoseria prima della partita. La Sud da diverse settimane ha preparato la coreografia che verrà esposta qualche minuto prima dell’inizio del match. Calcio d’inizio fissato alle 12.30.