Roma, fuori casa che fatica: 4 vittorie nelle ultime 22 gare tra campionato e coppe

Il fattore Olimpico pesa troppo in questo 2023. Battute solo Spezia, Torino, Sheriff e Cagliari. E in questa stagione raccolti appena 7 punti su 18 tra campionato e coppe. In casa sono 19 su 24

In casa il fattore Olimpico è determinante, come ammesso dopo Roma-Lecce dallo stesso Mourinho. Ma in trasferta i giallorossi continuano a faticare troppo e ad accumulare pochi punti. Sia in coppa che in campionato. Prendendo in esame tutto il 2023 (ed escludendo la finale di Budapest in campo neutro) sono appena 4 le vittorie fuori dalle mura amiche: contro Spezia, Torino, Sheriff e Cagliari. Nel conto finisce pure il derby dello scorso marzo. Una miseria. In questa stagione, infatti, la Roma ha accumulato tra campionato ed Europa League appena 7 punti sui 18 a disposizione fuori casa mentre in casa il dato parla di 19 punti su 24 disponibili.