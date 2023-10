Roma-Frosinone: Smalling arriva con la squadra allo stadio, ma non è a disposizione

La Roma dopo il ko di Genova si prepara ad affrontare il Frosinone nel match valido per la settima giornata di Serie A. Il momento è delicato e la classifica non sorride. Per questo Smalling ha deciso di stare vicino al gruppo andando in pullman con i suoi compagni di squadra. Il centrale inglese non è tra i convocati ed è ancora alle prese con un problema al tendine. La speranza di Mourinho è quella di riaverlo a disposizione dopo la sosta. L'ex Manchester United salterà anche le gare con Servette e Cagliari.