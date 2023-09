Roma-Frosinone Primavera, in tribuna Mourinho e Totti

Totti e Mourinho insieme, per ora solo in tribuna al Tre Fontane. La presenza di Francesco, accompagnato da Noemi, era scontata vista la presenza del figlio Cristian che è in panchina con il Frosinone, avversario dei giallorossi questo pomeriggio. Il tecnico portoghese, in compagnia di Nuno Santos, invece non lascia solo i suoi "bambini" ed è appena arrivato in tribuna al Tre Fontane. Mou, con polo e berretto in testa, è stato applaudito dai tifosi presenti così ovviamente come lo storico capitano. In campo anche Pisilli e Golic, presi in considerazione dallo Special One durante l'estate. Non si tratta ovviamente della prima volta di Mourinho a seguito dalla Primavera di Guidi che deve riscattare lo 0-3 subito a tavolino con l'Empoli. Una doppia presenza che fa sognare considerate le voci degli ultimi giorni, ma difficilmente si parlerà di questo oggi. A gara iniziata in tribuna si è visto anche Volpato, oggi al Sassuolo.