Roma-Frosinone, al Tre Fontane la coppia Totti-Noemi. Più distante c’è anche Ilary

Al Tre Fontane, l'osservato speciale è Cristian Totti che è sceso in campo solamente nel finale, al minuto 87'. Sulle tribune dell'impianto capitolino, presente anche Francesco Totti in compagnia della sua nuova metà, Noemi Bocchi. Lo storico capitano giallorosso non ha voluto perdere l'occasione di vedere suo figlio in campo proprio contro la squadra che ha difeso per una vita. Nel corso del match, ha raggiunto lo stadio anche Ilary Blasi che si è accomodata sugli spalti, seppur a distanza dal suo ex marito. La showgirl, si è immortalata anche sui social con la fidanzata di Cristian, Melissa Monti. Tra Francesco e Ilary, dopo la tormentata separazione non corre di certo buon sangue, ma l'amore per i propri figli viene prima di tutto. Nonostante ciò, i due hanno cercato di evitare qualsiasi tipo di incontro, entrando da due ingressi separati e rimanendo, per tutto il tempo, a debita distanza l'uno dall'altra.