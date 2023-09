Roma-Frosinone, le probabili formazioni di Mourinho e Di Francesco

Lo Special One è in emergenza difesa visto l'infortunio di Llorente. Possibile conferma a 3 con l'abbassamento di Cristante tra i due centrali e il ritorno di Aouar in mezzo al campo. Non è escluso, però, il cambio di modulo

La Roma, domenica all'Olimpico, ha subito la possibilità per cercare di riscattare una delle peggiori sconfitte nell'era Mourinho. Dopo il ko contro il Genoa, i giallorossi ritornano tra le mura amiche per affrontare il Frosinone. Ad aggiungersi agli stop di Renato Sanches e Smalling, anche quello di Llorente apre un'emergenza in difesa. Il tecnico portoghese dovrebbe riproporre, comunque, la difesa a 3 con Cristante abbassato tra Mancini e Ndicka, ma non è escluso il passaggio a 4 con l'inserimento. Sulle fasce ancora Kristensen e Spinazzola, mentre a centrocampo Aouar dovrebbe riprendere il posto da titolare con Pellegrini e Paredes. In attacco, inamovibili Lukaku e Dybala.

Roma-Frosinone, le probabili formazioni — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Aouar, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, S. Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco

