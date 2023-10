Roma-Frosinone, le pagelle dei quotidiani: Lukaku e Dybala decisivi. Rimandato Ndicka

Ottima prova di Cristante al centro della difesa, un'altra prestazione opaca per il difensore ivoriano

La Roma riparte dopo lo stop di Genova e liquida con un secco 2-0 il Frosinone. Migliore in campo Romelu Lukaku che apre le danze con il suo quarto gol stagionale. Dybala decisivo con due assist e buona gara di capitan Pellegrini che trova il suo primo gol. Bene a centrocampo Paredes e Spinazzola sulla fascia sinistra. Ottima prova di Cristante al centro della difesa, un'altra prestazione opaca per Ndicka.

