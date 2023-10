Roma-Frosinone, le formazioni ufficiali di Mourinho e Di Francesco

Lo Special One costretto ad arretrare Bove nella linea a tre. Davanti Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle dell'unica punta Lukaku

La pesante sconfitta contro il Genoa è ancora viva negli occhi della Roma che questa sera è chiamata a rialzarsi. Alle 20:45 i giallorossi affronteranno il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco , una delle sorprese di quest avvio di campionato. Qualche problema di formazione per José Mourinho costretto ad arretrare Celik sulla linea dei 3 centrali insieme a Mancini e Ndicka. Confermato in blocco invece il centrocampo di Genova con Paredes, Cristante e Pellegrini, oltre a Kristensen e Spinazzola sulle corsie esterne. Davanti la coppia Dybala-Lukaku .

