Roma-Frosinone, arbitra Marchetti. Al Var c’è Abbattista

L'Aia, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la settima giornata di campionato. Il match dell'Olimpico tra la Roma e il Frosinone è stato affidato a Matteo Marchetti, alla sua 24esima partita in Serie A, la terza di questa stagione dopo Sassuolo-Atalanta e Inter-Fiorentina. Per il fischietto della sezione di Ostia Lido sarà il primo incrocio con i giallorossi. Gli assistenti saranno Mondin e Cipressa mentre al Var ci sarà Abbattista con Irrati come Avar. Il quarto uomo sarà Piccinini.