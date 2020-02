Roma-Friedkin, un dirigente del gruppo: “Vogliamo tenere l’attuale dirigenza”

Sono ore caldissime in casa Roma. Da ieri nella sede dell’Eur stanno andando in scena degli incontri tra il club capitolino e i rappresentati del gruppo Friedkin, ormai prossimo ad acquistare la società. Tra le tante voci emerse in questi giorni c’è anche quella che riguarda le attuali figure del management giallorosso. L’AD Fienga sarebbe tra i profili certi di restare nella Roma anche dopo il cambio di proprietà. Diverso il discorso per il diesse Petrachi. Proprio sul direttore sportivo si è espresso un dirigente del Friedkin Gruop a romapress.net: “Vogliamo mantenere l’attuale struttura gestionale a patto che siano d’accordo con la nostra visione”.