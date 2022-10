Roma, Friedkin tratta con investitori privati per estinguere il debito

L'uscita dalla Borsa è stato solo il primo passo. Dan Friedkin continua a lavorare per il futuro finanziario della Roma. Come scrive Bloomberg, il presidente giallorosso starebbe raccogliendo finanziamenti da investitori privati per rimborsare il debito pubblico del club. I Friedkin - secondo l'agenzia americana - sono in trattative con alcuni investitori istituzionali per vendere obbligazioni a privati. La dimensione del finanziamento che l'AS Roma sta discutendo con gli investitori privati è di circa 175 milioni di euro (172 milioni di dollari). Questi bond ricollocati privatamente ​​sono in genere acquistati da compagnie assicurative, fondi pensione e gestori patrimoniali negli Stati Uniti e in Europa. I Friedkin sono pronti dunque ad estinguere il bond da 275 milioni emesso nel 2019, ripagando in anticipo gli investitori istituzionali che avevano aderito all’offerta, rispetto alla scadenza prevista per il 2024. Un ulteriore sforzo in attesa del via libera per lo stadio.