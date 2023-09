Roma, Friedkin presi d’assalto sui social: “Esonerate Mourinho”

Da trionfatore e re indiscusso ad un uomo solo e nemmeno più così saldamente al comando. La Roma di Mourinho si è sgretolata a Genova e con lei tutte le certezze dei tifosi. Lo Special One è sempre stato un personaggio divisivo e anche nelle sue vittorie c'era chi, per via del suo carattere, ne chiedeva la testa ma dopo il ko di Marassi questa voce (prima piuttosto esigua) inizia a essere un urlo che sta provando a farsi sentire anche con i Friedkin attraverso i social. La loro pagina Instagram infatti è stata sommersa da commenti sotto il loro ultimo posto che come spesso accade non era inerente al mondo Roma: "Ma volete il bene della Roma o no?? Cacciate Mourinho basta", "Per favore esonerate Mourinho". Questi solo alcuni dei tantissimi messaggi (alcuni molto più duri) contro lo Special One. Altri addirittura, sperando, di arrivare direttamente ai proprietari, hanno provato a far sentire la propria voce in inglese: "Mou out please". Infine c'è chi ha già le idee chiare su chi dovrebbe essere il sostituto: "Abbiamo bisogno di Antonio Conte", "Fuori Mourinho, dentro Conte".