Roma, Friedkin diventerà proprietario entro fine febbraio

Arrivano conferme sulla conclusione della due-diligence tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma. Secondo un’indiscrezione lanciata da Ilario Di Giovambattista attraverso il programma “Rete Rete” in onda su Radio Radio, l’affare – per l’acquisto delle quote di maggioranza della società – dovrebbe concretizzarsi entro la fine febbraio. Notizie queste che si aggiungono a quelle che vorrebbero l’attuale presidente della Roma pronto per lo “sbarco” nella Premier League, con Leeds o Newcastle nel mirino.