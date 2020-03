Roma-Friedkin, la due diligence non è ancora chiusa: da limare gli ultimi dettagli

Era attesa nel weekend la firma per l’accordo preliminare che avrebbe fatto diventare Friedkin, almeno virtualmente, il nuovo proprietario della Roma, ma probabilmente si dovrà aspettare ancora qualche giorno. Come riporta Sky Sport, nulla di preoccupante, la trattativa procede spedita, ma non sarebbe ancora ultimata la due diligence: ovvero il passaggio necessario attraverso lo studio dei conti delle dodici società interessate per far formulare l’offerta definitiva al magnate texano. Solo un rallentamento con gli ultimi dettagli da limare e che non impedirà al club giallorosso da qui a fine stagione di avere una nuova proprietà.