La sconfitta di questa sera ha acceso i riflettori sul malumore della proprietà giallorossa. Dan e Ryan Friedkin, secondo quanto riporta il giornalista Angelo Mangiante di Sky su Twitter, hanno giudicato inaccettabile la prestazione della squadra, ritenendola un passo indietro rispetto ai progressi mostrati nelle ultime due partite.

Nonostante la delusione, la fiducia nei confronti di Claudio Ranieri rimane intatta. La proprietà sostiene il tecnico al 100%, ma è chiaro che i Friedkin si aspettano maggiore costanza e determinazione dalla squadra. Per loro, un calo di questo tipo non è tollerabile, soprattutto alla luce del potenziale mostrato in precedenza. Gennaio sarà il mese delle decisioni importanti. La proprietà sembra intenzionata a intervenire in modo deciso sul mercato per cambiare la mentalità dell’intero gruppo. Alcuni giocatori, ritenuti non funzionali o poco motivati, potrebbero lasciare la squadra, mentre tutte le opzioni per rinforzare la rosa sono sul tavolo.

I Friedkin non accetteranno più alibi: da questa squadra si pretende di più, non solo in termini di risultati, ma anche di atteggiamento. La strada è tracciata, e il prossimo mercato potrebbe rappresentare una svolta cruciale per il futuro del club.