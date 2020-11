Roma, Friedkin dona ai tifosi le mascherine con il vecchio stemma. E parte la gara di solidarietà

I tifosi della Roma riabbracciano il vecchio stemma. Almeno chi ha firmato la petizione lanciata alcuni mesi fa dall’avvocato Lorenzo Contucci, che ha creato la raccolta firme per il ritorno al vecchio logo ‘ASR’ con la lupa con l’intenzione di farla arrivare direttamente all’AS Roma. Poche settimane fa è stato consegnato a Trigoria il librone con le 11927 più 753 firme (due numeri di certo non casuali) in modo da farlo recapitare a Dan Friedkin. E il club giallorosso ha donato tante mascherine quante sono stati i tifosi che hanno sottoscritto la petizione, dando anche l’autorizzazione per la consegna. L’avvocato Lorenzo Contucci lo ha annunciato sul proprio profilo Facebook: il prossimo passo sarà quello di organizzare la consegna, con un’offerta simbolica di 1 euro. Il ricavato verrà destinato ai reparti di oncologia ed ematologia del Bambin Gesù. Se resteranno mascherine non consegnate, queste verranno fatte recapitare ai bambini come regalo di Natale. Dan e Ryan Friedkin hanno mostrato quindi grande attenzione sull’argomento, come già evidenziato in Roma-Parma, quando entrambi sugli spalti hanno sfoggiato le mascherine proprio con la stampa del vecchio logo.