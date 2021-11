Roma, Frattesi una risorsa: percentuale sulla prossima cessione

Il club giallorosso quando ha venduto il centrocampista al club emiliano ha posto una clausola interessante. La Roma otterrà il 15% dalla cessione del giovane

Davide Frattesi è stato un centrocampista della Roma, venduto nel 2017 al Sassuolo. Il club emiliano ha acquistato il giocatore per 5 milioni di euro, con un'opzione particolare: la Roma avrebbe potuto riacquistarlo per 7,5 milioni il primo anno o 10 milioni il secondo anno. Inoltre il club giallorosso ha inserito nella cessione una clausola sulla rivendita del giovane: il 15% sulla cifra della cessione. Frattesi arrivò alla Roma dalla Lazio e vinse subito la Coppa Italia e la Supercoppa. Dopo aver firmato un contratto per 5 anni con il Sassuolo è andato in prestito ad Ascoli, Empoli e Monza è tornato in Serie A all'inizio della stagione. Il giovane sta dimostrando di avere ottime qualità. Con il 16 sulle spalle, in onore di De Rossi, è entrato nel mirino di molti club italiani e non.