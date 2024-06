Roma, nessuna promozione per Fontes. Resterà per il mercato, poi Ghisolfi valuterà

L'attuale capo scout della Roma, José Fontes, avrebbe ricevuto una nuova promozione, diventando l'head of recruitment del club giallorosso. L’indiscrezione lanciata da tuttomercatoweb, peró, è stata smentita dalla Roma precisando che Fontes rimarrà in carica come osservatore. Florent Ghisolfi valuterà il suo lavoro nei prossimi mesi e sarà lui a decidere se confermarlo o meno. Fontes ha ancora la stima dei Friedkin nonostante in passato è stato protagonista di alcuni errori di valutazione. Infatti aveva bocciato gli arrivi di Svilar e Ndicka. Mentre erano arrivati da lui gli 'ok' per Vina, Renato Sanches e Aouar. Inoltre aveva fatto molto scalpore il suo report su Lookman: "Senso posizionale medio, scarsa capacità di anticipazione dopo aver valutato e preso decisioni dopo aver ricevuto il pallone. In fase difensiva è elementare in termini di comprensione del gioco. Un giocatore su cui ho delle riserve sulla sua mentalità competitiva, sulla sua fiducia e sulla capacità di esibirsi sotto pressione. È molto incostante nelle sue prestazioni. Ci sono soluzioni migliori a nostra disposizione e non consiglierei di ingaggiarlo".