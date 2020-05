Roma, Fonseca sorride: lesione scongiurata per Perotti

La Roma e Fonseca tirano un sospiro di sollievo. Dopo Pau Lopez (microfrattura al polso sinistro) nei giorni scorsi si era fermato anche Diego Perotti per il quale si temeva una lesione di secondo grado al bicipite femorale, mentre dei nuovi accertamenti hanno escluso questo tipo di infortunio. Solo un affaticamento muscolare dunque per l’argentino che potrà tornare a disposizione nei prossimi giorni. Da capire se per gli allenamenti individuali o di squadra. Da lunedì, infatti, sarebbero dovuti partire quelli di gruppo, ma i club di Serie A hanno chiesto degli allentamenti sulle restrizioni imposte dal Governo. Intanto la squadra usufruisce di due giorni di riposo (oggi e domani) in attesa di capire con quale forma sarà convocata a inizio della prossima settimana.